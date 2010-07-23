Новый альбом Кэти Перри будет пахнуть ванилью

24 августа состоится релиз третьего студийного альбома поп-певицы Кэти Перри «Trrnage Dream». На днях исполнительница определилась с оформлением пластинки. Кэти выбрала для обложки рисунок художника Уилла Коттона, который изобразил поп-диву лежащей на розовом облаке сладкой сахарной ваты в обнаженном виде, но все «опасные» места тела исполнительницы добротно замаскированы все той же ватой. Работа художника пришлась по вкусу певице, она заявила, что впервые сталкивается с «настоящим искусством». Кэти Перри кажется, что каждый, купив пластинку, сможет почувствовать сладкий запах конфет, ванили и сахарной ваты. Обложка для этого будет обработана специальным ароматическим напылением.