Орландо Блум женился на супермодели Миранде Керр

Звезда «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» британский актер Орландо Блум (Orlando Bloom) и австралийская супермодель Миранда Керр (Miranda Kerr) поженились. Как сообщил работодатель Керр, лица бренда David Jones, модель не будет участвовать в презентации новой коллекции в августе из-за медового месяца, сообщает Associated Press. «Из-за впечатляющей новости о том, что Миранда и Орландо только что поженились и отправляются в медовый месяц, Миранды не будет с нами», — заявила журналистам представитель David Jones Колет Гарнси. Остается неизвестным, когда и где пара сочеталась браком. Компания не разглашает подробностей. Керр заявила, что продолжит работать на David Jones, передает Infox.ru. «Я очень благодарна David Jones за возможность насладиться этим особенным моментом моей жизни», — отметила Керр. «Я надеюсь возвратиться в Австралию в ближайшем будущем, чтобы отпраздновать с семьей и друзьями», — добавила она. 33-летний Орландо Блум и 27-летняя Миранда Керр познакомились на модном показе в Нью-Йорке в 2006 году, а месяц назад объявили о помолвке. Напомним, Орландо Блум 12 октября 2009 года был назначен послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Миранда Керр - австралийская супермодель и актриса, наиболее известна как один из ангелов бренда нижнего белья Victoria's Secret.