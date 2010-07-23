Григорьева: «Я пытаюсь спасти свою дочь» (ФОТО)

Российскую пианистку обвиняют в попытке нажиться на скандале с Гибсоном. Но, по словам Григорьевой, она лишь «спасает дочь». На вопрос журналистов: «Чего вы пытаетесь добиться от скандала с Мелом Гибсоном?» - российская пианистка ответила: - Я хочу обезопасить своего ребенка. Я борюсь за жизнь своей дочери. На протяжении последних нескольких дней Григорьева встречалась с рядом адвокатов, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему судебному разбирательству, которое определит, кто из родителей будет обладать полным правом на воспитание дочери Люсии. Целью Григорьевой является максимальное ограничение общения Гибсона с дочерью. Вчера в Интернет просочились эксклюзивные фотографии малышки, на лице которой, по утверждению матери, остался след от ссадины, нанесенной разгневанным отцом. Тем не менее фотография не самого лучшего качества, и так называемая ссадина подозрительно похожа на прыщ.