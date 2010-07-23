Актер Антон Макарский сделал пластическую операцию

34-летний российский актер Антон Макарский совместил отдых в Израиле с посещением пластического хирурга. «Отдых в Израиле был «вынужденным». Мы, наконец, сделали Антону операцию на носу. Врач, который его оперировал, сказал, что было впечатление, будто оперируют старого боксера. Антон ломал нос много раз», - рассказала жена актера Виктория Морозова в интервью изданию Glomu.Ru. В Тель-Авиве у Антона Макарского живут родители. Напомним, что в январе 2010 года Антон перенес серьезную операцию в этой же израильской клинике. Ему меняли тазобедренный сустав. Сейчас с обновленным носом Антон снимается в кино. В планах у пары пойти в поход на озеро на границе Латвии и Белоруссии.