Певица Чичерина спряталась

Юля Чичерина решила временно сменить микрофон на лопату. Заверяет, что по собственному желанию - съехать из душной квартиры в сельскую глушь было давнишней мечтой певицы. От городской суеты Чичерина сбежала в деревушку в Клинском районе, где местных жителей можно пересчитать по пальцам. Дом, возведенный ее мужем архитектором, стоит вдалеке от каких-либо построек. Звездное жилище представляет собой весьма странное зрелище - трехэтажный куб с многочисленными треугольными окнами. Участок под будущую постройку Чичерина выбирала наугад. Среди привычных дачных построек дом-квадрат теперь стоит как достопримечательность. «Дом построен по принципу термоса: снаружи стены пенопластовые, а внутри бетонная начинка, поэтому зимой тепло, а летом никакого кондиционера не нужно, - объясняет хитрость постройки Юля. - К тому же звукоизоляция отличная, можно хоть концерты здесь закатывать - никто ничего не узнает». Вот уже два месяца, как Юля с мужем, двумя собаками и котом обживает свой импровизированный особняк: на днях из съемной квартиры она перевезла сюда последние вещи. «На цокольном этаже у нас будет фотовидеостудия и зона воды, - рассказывает Юля «Московскому комсомольцу». - Первый этаж - музыкальный, тут даже импровизированная сцена имеется и камин для уюта. На втором устрою спальню. А вот по этой кованой лесенке можно забраться на крышу - самое главное место в доме. Хочу застелить крышу газоном и поставить телескоп, чтоб за ходом планет наблюдать». Кухню Юля планирует устроить в беседке, которая пока только в проекте. Пока Чичерина кашеварит на газовой горелке прямо под открытым небом. Единственное, что в доме Чичериной не предусмотрено, - личный уголок для 10-летней дочки Майи, которую Юля ждет на летние каникулы. Девочка постоянно живет с бабушкой, так как родители все время находятся в разъездах и такой кочевой образ жизни не идет на пользу ребенку. «Наш дом — это не семейное гнездышко, где хочется родить 16 детей, а место, где должно быть комфортно творческому человеку. Тут все должно вдохновлять, — заверяет певица. — Думаю, Майе должна понравиться эта нестандартная обстановка. Она очень продвинутый ребенок и сама определит, где ей будет комфортно».