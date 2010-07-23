Фильм Аронофски откроет Венецианский кинофестиваль

Новый фильм Даррена Аронофски «Чёрный лебедь» откроет в этом году 67-ой Венецианский кинофестиваль, который пройдёт с 1-го по 11 сентября. Психологический триллер о мире Нью-Йоркского балета и конкуренции двух балерин, роли которых исполнили Натали Портман и Мила Кунис, войдёт в основную конкурсную программу фестиваля. В картине также снимались: Венсан Кассель, Барбара Херши и Вайнона Райдер. Аронофски уже во второй раз откроет фестиваль в Венеции. В 2006 году его открытие началось с показа «Фонтана». В 2008-м режиссёр стал обладателем «Золотого льва» за «Рестлера». Возглавит международное жури в этом году Квентин Тарантино. Следите за нашими новостями, а Кинокадр проследит за всеми остальными.