Киев отпразднует День крещения Руси большим рок-концертом

28 июля в столице на Певческом поле, у стен Киево-Печерской Лавры пройдут масштабные празднования Дня Крещения Руси. В четвертый раз Киев отметит «самый первый праздник Отчизны» большим рок-концертом, в котором выступят самые популярные рок-группы Украины и России. В этом году хедлайнерами праздника станут: «Бумбокс», «Братья Карамазовы» и легендарные россияне «Воскресение». Режиссерская постановка концерта гармонично объединит на одной сцене выступления современных музыкантов, известных спортсменов, писателей и хора Киево-Печерской Лавры. «Концерт будет нестандартный. В оригинальной сценарной постановке мы постараемся соединить духовность и современное искусство. Риторика концерта – о добре, любви и мире. Зрителей поздравят известные люди – Давид Черкасский, Вячеслав Узелков и многие другие», - рассказывает один из организаторов празднования дня Крещения Киевской Руси, продюсер Юрий Молчанов. Участников и зрителей рок-концерта с Днем Крещения Руси лично поздравит Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир. Празднования на Певческом поле в прямом эфире будут транслироваться Первым Национальным телеканалом Украины. «Подготовкой концерта занимается команда талантливых людей. Мне меньше всего хочется, чтобы это был рок-концерт в стереотипном его понимании. Важна сама атмосфера, дух – цель донести идею самого праздника. Что День Крещения Руси означает для страны и людей? Очень важно, чтобы зрители услышали, чем для нашего народа является крещение, христианство», - считает один из организаторов празднования Дня Крещения Руси, популярный рок-музыкант Олег Карамазов. Вместе с тем он напомнил, что в этом году Украина впервые празднует День Крещения Руси совместно с Российской Федерацией: отныне в обеих странах этот праздник является государственным, и отмечается 28 июля, в день святого равноапостольного князя Владимира. В конце мая Госдума РФ внесла День Крещения Руси в список памятных дат. Напомним, в Украине День Крещения Руси получил статус официального праздника в 2008 году по инициативе международной общественной организации «День Крещения Руси», объединяющей известных деятелей культуры, представителей деловых кругов и общественности. В том же году общественная организация «День Крещения Руси» организовала и успешно провела всеукраинский культурно-просветительский тур с участием популярных рок-групп: «ДДТ», «С.К.А.Й.» и «Братья Карамазовы», охвативший 23 города Украины. Финальный концерт тура в Киеве на Крещатике посетило более 100 тысяч зрителей.