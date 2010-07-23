Камерон Диас купила поместье в Беверли-Хиллз за $10 млн

Американская актриса Камерон Диас купила поместье площадью более 1 гектара в самом сердце Беверли-Хиллз за 10 миллионов долларов, сообщила британская газета The Daily Mail. По случайности, замечает издание, главный дом поместья напоминает английский коттедж из фильма The Holiday, в котором Камерон Диас играла вместе с Джудом Лоу и Кейт Уинслет. «И хотя Диас нельзя назвать поклонницей всего английского, ее новое имение выглядит так, как если бы оно находилось в какой-нибудь деревенской местности в Британии», - подчеркивается в материале. Это впечатление создает гостиная главного дома - с деревянными навесными балками, картинами в золотых рамах и большими уютными диванами. В материале сообщается, что в одноэтажном особняке площадью более 460 квадратных метров есть просторная столовая и специальные зоны для чтения. «В нем также шесть с половиной ванных (половина ванной представляет собой, должно быть, просто туалет)», - добавляет издание. Кроме прочего, на территории поместья есть домик для гостей с тремя спальнями, теннисный корт и бассейн с горячей ванной на открытом воздухе.