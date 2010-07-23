Сегодня в Сочи откроется музей Владимира Высоцкого. Он состоит из трех залов, а расположен на территории адлерского пансионата «Бургас». В музее будут представлены фотографии, автографы и личные вещи Высоцкого. Так,например, художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов передал в сочинский музей гримерный столик актера, а мать поэта Нина Максимовна подарила его любимую детскую игрушку. Кроме этого на экспозиции будут представлены картины, написанные по мотивам песен Владимира Высоцкого. В залах будут проходить творческие вечера и демонстрироваться фильмы. Финал экскурсии для посетителей музея будет у памятника «Черная свеча», который назван в честь одноименного романа Высоцкого и Леонида Мончинского. Напомним, что 25 июля исполнится 30 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. Поэт, певец, актер театра и кино умер на 43-м году жизни в Москве от обширного инфаркта. Похоронен на Ваганьковском кладбище.