Боно окончательно оправился после травмы

Лидер ирландских рокеров U2 Боно, поспешил уверить своих поклонников в том, что полностью восстановился после срочной операции. На официальном сайте U2 появилось видео-обращение Боно, в котором музыкант заявляет, что чувствует себя хорошо, а также наглядно демонстрирует свое отличное самочувствие. Исполнитель полностью восстановил силы и готов продолжать масштабный гастрольный тур. Таким образом европейская часть турне U2 «360 Degree Tour» начнется, как и было запланировано, 6 августа в итальянском городе Турин. А отмененные по причине болезни Боно концерты в Северной Америке переносятся на 2001 год и начнутся 21 мая в Денвере. Напомним, что в Москву легендарные рокеры впервые выступят 25 августа этого года на Большой спортивной арене Лужников.