Def Leppard уходят в творческий отпуск

Британские рокеры Def Leppard объявили о годовом творческом отпуске. Ветераны рока планируют вернуться к активной деятельности через год, а сейчас будут отдыхать и заниматься сольными проектами. Фронтмен группы Джо Эллиот говорит, что каждая новая запись дается коллективу с огромным трудом, так как их музыка превратилась в бизнес. Однако, слухи о распаде Def Leppard циркулируют еще с прошлого года. Так команда отменила сразу 20 концертов своего американского тура, «в связи с непредвиденными обстоятельствами личного характера». Позже стало известно, что это было вызвано нежеланием Эллиота оставлять свою беременную супругу до родов. Журналисты шутят, что сейчас ему, видимо, понадобился «декретный отпуск по уходу за ребенком». Напомним, что последний одиннадцатый студийный альбом Def Leppard «Songs from the Sparkle Lounge» датирован 2008 годом.