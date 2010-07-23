Пол Оакенфолд представит новый альбом с кавером на песню Цоя

Популярный клубный ди-джей Пол Оакенфолд выпускает очередной студийный альбом под названием «Pop killer». В пластинку войдут 12 треков, созданных в сотрудничестве с мировыми звездами музыки: Cee-Lo (Gnarles Barkley), Red Hot Chili Peppers, Benny Benassi, Tamra, Matt Goss, Infected Mushroom и другими. Сюрпризом пластинки станет композиция «We want changes» - кавер на знаменитую композицию Виктора Цоя «Перемен». Релиз альбома «Pop killers» в России состоятся в ноябре на лейбле Icon. Однако уже 5 августа некоторые счастливчики смогут услышать новый альбом и сингл «We want changes» Пола Оакенфолда. Мероприятие будет носить закрытый характер.