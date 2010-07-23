Иван Демьян в гостях у подруги выпал с пятого этажа

В последние дни снова заставил заговорить о себе лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян, известный широкой публике по хиту «Молодые ветра». На официальном сайте музыканта неожиданно появилось сообщение, что в связи с его болезнью ближайшие концерты не состоятся. Однако прояснить, что случилось с Демьяном, его окружение почему-то отказывалось. По музыкальной тусовке поползли слухи, будто музыкант при каких-то непонятных обстоятельствах упал с 5-го этажа и лишь чудом остался жив. - К сожалению, это правда, - подтвердил Дмитрий Архангельский – директор певицы Оксаны Почепа, которая в последнее время тесно сотрудничает с «7Б». – В ночь с 16 на 17 июля Иван находился в гостях у подруги в районе Алтуфьево. Под утро все уехали и забыли его в запертой квартире. А ему нужно было ехать на акустический фестиваль «Forest Fest» в город Пушкин. Иван решил тряхнуть стариной и вылезти из окна по связанным простыням, как неоднократно делал это в молодости. Как на грех, простыни оказались непрочными и на уровне 5-го этажа оборвались. Иван отчаянно цеплялся за все карнизы, но удержаться не смог. Слава Богу, он удачно упал. По словам врачей, такие падения, как правило, заканчиваются летальным исходом. Сейчас Иван лежит в 20-й больнице. Оксана постоянно находится рядом с ним. Она была потрясена случившимся и сочла своим долгом поддержать друга в беде. Посильную поддержку и помощь оказывают Ивану и другие его коллеги. Особо хотелось бы поблагодарить большого друга «7Б» Дмитрия Меркулова, который оплатил необходимые для лечения расходы. - В данный момент состояние Ивана Демьяна удовлетворительное, - успокоил лечащий врач музыканта – нейрохирург 20-й больницы Павел Ветров. - Он получил травму поясничного отдела позвоночника. Ему сделали операцию. Впереди его ждет длительная реабилитация – где-то до полугода. Но я надеюсь, что все закончится благополучно. Такого, чтобы он не мог ходить, или каких-либо других проблем, которые возникают при таких травмах, у него вроде бы быть не должно. - У Демьяна это уже не первая травма позвоночника, - рассказал первый продюсер группы «7Б» Алексей Манжосов. – В самом начале своей музыкальной карьеры, не имея никакого опыта, Иван спрыгнул на парашюте с воздушного шара. В результате он повредил позвоночник и больше месяца пролежал в больнице. Ему вообще по жизни подозрительно не везет. Например, он покупает новую машину, и ее сразу угоняют. Но с позвоночником ему не везет особенно. Если он не изменит образ жизни и не будет себя беречь, это может привести к очень нехорошим последствиям.