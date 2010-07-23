Из-за огня «Рок-Холмы» объединились с «Вижу»

Из-за сильного задымления сразу нескольких районов Московской области опен-эйр «Рок-Холмы» вынужден переехать под Можайск. Однако даты проведения фестиваля не изменились. В связи с пожароопасной ситуацией в Шатурском, Егорьевском и Орехово-Зуевском районах Московской области, администрацией фестиваля принято решение о смене места проведения фестиваля. Фестиваль состоится в те же числа под Можайском. Как и планировалось, «Рок-Холмы» пройдут 30 июля - 1 августа с участием «Оргии Праведников» и других интересных рок-групп. Важной новостью стало объединение «Рок-Холмов» с фестивалем визуальных искусств «Вижу» - из-за тех же торфяных пожаров дружественные фестивали решили провести свои мероприятия на одной площадке.