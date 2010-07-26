Продолжение легендарной «Сумеречной саги»!!!

Стань обладателем новой книги Стефани Маер «Вторая жизнь Бри Таннер»!!! Отвечай на вопрос: Каким даром обладал Эдвард Каллен? 1. Видеть будущее 2. Читать мысли 3. Убивать взглядом 4. Перемещаться в пространстве Отправь смс с правильным ответом - цифрой 1,2,3 или 4 - на номер 508. Стоимость SMS на номер 508 - 3,80 грн. Тариф в гривнах с учетом НДС. Дополнительно взымается сбор в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуги без учета НДС. Только для совершеннолетних абонентов всех национальных GSM операторов Украины, кроме Beeline. Услугу предоставляет ООО «ЭТИКЕТ МОБАЙЛ». Адрес:01054,г.Киев,ул.Воровского,33Б. Правила смотри здесь. Служба поддержки: 044 331 78 13.