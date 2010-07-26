Брюс Уиллис: про пятый «Орешек» вот-вот решат

Обнадеживающие (ну то есть кому как, но скорее все же обнадеживающие) новости про пятого «Крепкого орешка». Брюс Уиллис, припертый к стенке во время презентации фильма «R.E.D.», сказал, что окончательное решение — давать проекту зеленый свет или не давать — будет принято буквально на днях, если не с минуты на минуту. «Жребий вот-вот будет брошен». Поскольку Уиллис по-прежнему остается одним из самых сексуально-привлекательных мужчин в мире, образцом мужского поведения и непревзойденным специалистом по такому усталому прищуру: «как же вы меня задолбали», после чего следуют взрывы, разрушения и убийства, хочется надеяться, что будет принято правильное решение. Мы хотим увидеть этот прищур в 3D. И путь мрачная тень «Рыцаря дня», вероятного конца карьеры другого отличного пожилого актера, не застит солнце над лучшим лысым нашего времени.