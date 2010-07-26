Российский фильм получил гран-при на Одесском кинофестивале

Картина российского режиссера Андрея Кавуна «Детям до 16...» удостоилась гран-при - «Золотого Дюка» - на Первом Одесском международном кинофестивале, который проходил с 16 по 24 июля. Об этом сообщается на сайте»Корреспондент.net». Фильм Кавуна также получил приз зрительских симпатий. Кавун вышел на сцену получать награду босиком и в пиджаке на несколько размеров больше, чем нужно. Режиссер объяснил свой внешний вид тем, что человек его профессии «должен выглядеть нелепо». Глава международного жюри конкурса Йос Стеллинг (Jos Stelling) рассказал, что решение было принято единогласно. Как отмечает, со своей стороны, «Российская газета», Стеллинг заявил, что принять решение было очень трудно, так как из 16 фильмов конкурсной программы 10 реально претендовали на призы. Награда за лучшую режиссуру была присуждена поляку Юлиушу Махульски за фильм «Колыбельная». Лучшим актером был признан Яап Снайдерс, снявшийся в картине «Кондитер» голландского режиссера Арнуда Боса. Две картины удостоились специальных наград жюри - американский фильм «Мое самоубийство» и картина совместного производства Перу и Испании «Октябрь». В конкурсной программе фестиваля были представлены фильмы из Украины, России, Австралии, Германии, Испании, Италии, Канады, США, Франции, Японии и других стран. Как сообщается на сайте кинофестиваля, в программу конкурса включаются полнометражные фильмы «с элементами юмора».