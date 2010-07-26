Мадонна нарядилась в Adidas (ФОТО)

В поисках утраченной молодости певица оделась в молодежный спортивный костюм. Мадонна, знаменитая своей тягой к одежде молодого поколения, на этот раз зашла слишком далеко, появившись на публике в просторном спортивном костюме с полосками, как у моряка. На ногах певицы красовались тренировочные штаны известной спортивной марки Adidas. Наряд был дополнен шляпой в стиле 80-х годов и черной блузкой в белый горошек. Несмотря на приложенные усилия, 52-летней звезде не удалось слиться с толпой тинейджеров. На молодежной вечеринке в лондонском клубе "Аура" Мадонна пробыла до трех утра. Садившаяся в машину певица после бурной ночи выглядела не лучшим образом. В Лондон Мадонну привел проект фильма в жанре романтической драмы, описывающий отношения между королем Эдвардом VIII и разведенной американкой.