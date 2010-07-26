Юрий Антонов хочет жениться в 4-й раз

Композитор всерьез озаботился поисками новой невесты. Попытки встретить девушку своей мечты он начал в Белоруссии. Юрий Антонов в Белоруссию приехал в приподнятом настроении. Во первых, Президент страны Александр Лукашенко самолично прикрепил ему на грудь орден Франциска Скорины за большой личный вклад в укрепление культурных связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Во-вторых, именно на белорусской земле прошли детство и юность маститого композитора. Ну, и в-третьих, как признался сам Юрий Михайлович, он хотел найти в Витебске невесту. Для будущей жены готов и загородный дом Юрия Михайловича, оборудованного по последнему слову техники с бассейном и суперсовременной студией. По двору вальяжно гуляют домашние питомцы. У Антонова нашли приют аж 40 кошек. 20 из них остались в старом доме в Новопеределкино, а других кисок хозяин уже перевез в новые хоромы. Причем справили новоселье исключительно рыжие коты. «Я и сам на это внимание только на днях обратил! – смеется композитор. – Ну ладно, рыжие – это к счастью!» Кстати, и собак у Антонова немало. Не хватает хозяйки всему этому подворью. «Вчера вот весь день бродил по городку, хотел встретить девушку своей мечты. Но, увы, пока не встретил… А признаюсь, хотелось бы!» Композитор сообщил «Экспресс-газете», что официально был женат 3 раза, но все браки по различным причинам распались. Все бывшие жены живут нынче за границей: одна в Америке, вторая в Хорватии, третья во Франции. И, что удивительно, рассказал, о том, что у него действительно имеется двое детей – дочь и сын. На вопрос о том, какую профессию выбрала его взрослая дочь, Антонов, словно спохватившись, что и так уже наговорил слишком много, коротко отрезал: «Она выбрала профессию – человек!»