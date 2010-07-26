Батыр Шукенов попытался вернуться

Сразу два новых альбома презентовал в караоке-клубе «Овация» известный певец Батырхан Шукенов, бывший солист «А-Студио». Впрочем, если первый альбом «Осторожно, милая девушка» вышел еще весной, то второй альбом «Все пройдет» пока в продажу не поступил, и даже на презентацию его не смогла привезти издающая компания «Монолит», с которой Батыр заключил недавно продюсерский контракт. Хотя у пиратов его можно скачать без всяких проблем. На презентацию в душный клуб набилось немало звезд. Пришел даже Юрий Антонов, который исключительно редко ходит на презентации коллег. Впрочем, из-за невероятной жары он быстро ушел. А вот Игорь Саруханов, Ева Польна, Илья Зудин, Александр Ягъя («Белый орел»), Пит Джейсон («Группа ПМ»), Александр Вулых (поэт) остались до самого конца, и бурно поддерживали Шукенова при исполнении десятка песен в живом звуке. Новый альбом «Все пройдет» состоит, по словам Шукенова, 12 разноплановых композиций в духе старого «А-Студио», причем «Цена любви» стала саундтреком к сериалу «Город мечты». Живой звук на сцене, тем не менее, включал записанные на плейбэк вокальные партии (в исполнении самого Шукенова) и некоторые электронные звуки. Выступление Батыра Шукенова трудно признать триумфальным – новые песни совсем не вытягивают сравнение с той же «Джулией», сам Шукенов выглядит уставшим от шоу-бизнеса и явно недовольным тем неровным материалом, который ему приходится петь. И хотя по ходу концерта он заваливал тоннами лести всех авторов, написавших ему новые песни, вернуться в высшую лигу шоу-бизнеса с таким неуклюжим песенным багажом – задача практически невыполнимая. Тем не менее, голос Шукенова по-прежнему звонок и силен, хотя обрел сипловатые обертоны. Романтический образ рыцаря, преодолевающего все бесчисленные превратности любви, - стоек и убедителен. Прекрасный артист без репертуара, - сколь же эта печальная ситуация распространена нынче.