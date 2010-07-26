Для Аллы Пугачевой сцена заменяет секс

На днях вышла в свет новая книга, посвященная Примадонне российской эстрады - «Неизвестная Пугачева. Рождественские встречи». Интересными откровениями, а также историями из жизни Аллы Пугачевой поделился телеведущий Глеб Скороходов, лично знакомый с певицей. Глеб Скороходов познакомился с Аллой Пугачевой в самом начале ее певческой карьеры, много лет назад на посиделках под старый Новый год. В книге автор вспоминает самые разные истории из жизни Примадонны российской эстрады, в которых, кстати, Скороходов также принимал участие. К примеру, ведущий был приглашен в качестве гостя на празднование десятилетия брака Пугачевой с Киркоровым 13 января 2004 года. В книге он рассказывает, как в этот день Алла Борисовна навсегда хотела покончить с вредной привычкой – курением. Речь зашла о суевериях и приметах. Пугачева вспомнила, что если под Новый год с боем курантов загадать желание, то оно обязательно сбудется. Между тем, певица подчеркнула, что она лично не верит в подобные приметы, но решила попробовать: «Все. С сегодняшнего дня бросаю курить. Не дожидаясь боя курантов. Надо же, чтобы этот вечер хоть чем-то запомнился… Вы все свидетели – это последняя сигарета! (Она достала из пачки новую и щелкнула зажигалкой). Последняя! Проверим и примету, и силу моей воли». Скороходов, лично наблюдавший происходящее, решил как-то запомнить этот момент для себя, попросив Пугачеву отдать ему ее зажигалку, мол, зачем она ей, если она бросает курить. Но ему тут же шепнули, что зажигалка у нее из чистого золота с натуральными бриллиантами. Также на торжестве присутствовал и Максим Галкин, который, как пишет автор, постоянно молчал, и был чем-то подавлен. Скороходов упоминает в «Неизвестной Пугачевой» и о фильме, снятом про нее» - «Я – рыжая, я – другая» накануне ее дня рождения в апреле 2009 года. По мнению Скороходова, главной интерес в картине представляет беседа журналиста Киры Прошутинской с Аллой Борисовной, в ходе которой та задает певице несколько интересных вопросов, получая на них еще более интересные ответы: «Есть такое ощущение, что ты бы очень хотела сделать, но никогда не сможешь? Чего не дал Бог?» «Я с детства любила балет, но там никогда не смогла бы быть. Я хотела бы еще раз родить, но не могу, и я это знаю». «Ты, когда выходишь на сцену, ощущаешь, что это праздник?» «Для меня праздник, когда я выхожу, а когда предстоит выйти – мука. Это мучение начинается у меня уже с утра, чувство ответственности не дает покоя. Знаю, что от меня что-то ждут. Но когда, выйдя на сцену, я почувствую, что уже захватила звал, то это – полет, пошла эйфория, это и эротика тоже. Там все! Давно определили, что сцена заменяет секс. После выступления ничего не хочется. Пожмите мне руку – и спасибо!»