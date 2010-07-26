Фотография Анджелины Джоли стоила сотруднику московской гостиницы работы

Сотрудника московской гостиницы Ritz Carlton уволили за попытку сфотографировать голливудскую актрису Анджелину Джоли на мобильный телефон. Об этом сообщает «Интерфакс». Перед тем, как приехать в Москву, Джоли потребовала запретить в гостинице любую фото- и видеосъемку, уточняет портал Life News. Актриса остановилась в Ritz Carlton вместе со своими четырьмя детьми. Джоли прибыла в российскую столицу на премьеру шпионского фильма «Солт», где она играет главную роль. Помимо посещения кинотеатра «Октябрь», где пройдет премьерный показ, актриса планирует провести фотосессию для отечественных фотографов.