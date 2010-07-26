Дженнифер Лав Хьюитт и ее клиенты

В мае завершился пятый сезон сериала «Говорящая с призраками» с Дженнифер Лав Хьюитт, но очаровательная брюнетка не делает длительной передышки: скоро стартует новый телепроект с участием актрисы - «Список клиентов» (The Client List). Пилотный эпизод нового сериала телеканал Lifetime покажет 19 июля. Шоу основано на реально произошедшей истории. Жительница Техаса Саманта Хортон, которую и сыграет Дженнифер, - в прошлом приходящий физиотерапевт. Они с мужем Рексом (Тедди Сирс) одновременно потеряли работу, но Саманта получила неплохое предложение от владельцев студии массажа из соседнего городка. Долго не раздумывая, она приняла его и поначалу не догадывалась, что ее новые коллеги - проститутки с разветвленной клиентурой из богатых и влиятельных бизнесменов. Отчаявшись по-другому обеспечить семью, героиня ввязывается в этот грязный и опасный бизнес... Думается, Дженнифер, которая, кажется, счастлива с актером Джоном Эшером (по крайней мере, у нас нет доказательств обратного), отлично справится с этой ролью. Хотя образ женщины легкого поведения, пусть и вынужденной продавать себя, кардинально расходиться с милым и нежным образом самой актрисы. Но от этого наблюдать за ее игрой будет еще интереснее.