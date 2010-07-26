Сергей Шнуров женится на журналистке

Знаменитый питерский музыкант Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград» назначил дату свадьбы. Через несколько дней, а точнее 31 июля 2010 года он женится на 21-летней журналистке из Воронежа Елене Мозговой, с которой уже два года живет в гражданском браке. Торжественная церемония бракосочетания состоится в загородной резиденции Шнура в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Молодая невеста, которая сумела завоевать сердце рокера, заранее попросила возлюбленного, чтобы свадьбу сыграли на природе, а не в ресторане, пишет деловая газета «Взгляд». Корреспондентка из Воронежа настояла на том, чтобы на празднике присутствовали только близкие друзья пары. Елена Мозговая раньше замужем не была, но имела бурные романы: с музыкантом Иваном Демьяном, фотографом Дмитрием Михеевым и актером Евгением Цыгановым. Друзья Елены и Сергея говорят, что, видимо, рокер и правда влюбился, если решился на такой серьезный шаг, как женитьба. Сергей Шнуров в отличие от своей будущей супруги более опытен в плане семейной жизни. Он был женат уже дважды - на Марии Исмагиловой и бывшем директоре группы «Пеп–си» Светлане Костицыной. От каждого брака у Шнура есть по ребенку. Кроме того, у певца был длительный роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.