Москва вспоминает Владимира Высоцкого

Ровно 30 лет назад не стало знаменитого поэта и актера Владимира Высоцкого. Москвичи отдают дань памяти любимому поэту, артисту и барду. Владимир Семенович Высоцкий (25 января 1938 - 25 июля 1980) - выдающийся советский поэт, бард, актер, автор нескольких прозаических произведений, заслуженный артист РСФСР (1986, посмертно) и лауреат Государственной премии СССР (1987, посмертно). Он сыграл около тридцати ролей в фильмах. Самые известные его работы - «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Короткие встречи», «Хозяин тайги», «Вертикаль». Был участником труппы театра Драмы и комедии на Таганке. Но главную известность Высоцкому принесли его песни. Их осталось около 800. Владимир Высоцкий умер во время проходивших в Москве летних Олимпийских игр. Сообщений о его смерти в средствах массовой информации практически не печаталось. Над окошком кассы Театра на Таганке было вывешено объявление: «Умер актер Владимир Высоцкий». Ни один человек не сдал назад билет. У Театра на Таганке собралась огромная толпа, которая находилась там в течение нескольких дней, а в день похорон были также заполнены людьми крыши зданий вокруг Таганской площади. Высоцкого хоронила, казалось, вся Москва, олимпийские соревнования проходили при полупустых стадионах. В день памяти Владимира Высоцкого в Театре на Таганке традиционно состоится спектакль «Владимир Высоцкий». Его премьера состоялась в 1981 году - в первую годовщину смерти Владимира Семеновича. Но играли его недолго: всего лишь несколько раз он прошел под названием «Вечер памяти». И был запрещен в 1983 году, когда его постановщик, художественный руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов был выдворен из страны. Вернувшись из вынужденной эмиграции, режиссер вернул «Высоцкого» на подмостки. В театре, где он вырос и сформировался как актер, память о нем не умирала никогда. Он продолжает жить на фотографиях, вывешенных в фойе. В его гримерной по-прежнему стоит столик, за которым он готовился к выходу на сцену. В костюмерной хранятся его костюмы. И все вокруг помнит звук его шагов и особый, хрипловатый голос. «Владимир Высоцкий был прежде всего поэтом, который работал в театре как актер», - таково мнение главного режиссера Театра на Таганке Юрия Любимова. Он вспомнил, как в 1964 году взял в свою труппу паренька, который сочинял великолепные стихи и прекрасно исполнял их под гитару. Известно, что дальнейшие взаимоотношения художественного руководителя Любимова и актера Высоцкого подчас бывали далеко не безоблачными. Но сегодня, отвечая на вопрос, удалось ли заменить кем- нибудь Высоцкого, Юрий Петрович ответил: «если бы это случилось, то спектакля «Владимир Высоцкий» просто бы не было». «Дом Высоцкого на Таганке» открыл выставку «В объективе – Высоцкий», сообщает ИТАР-ТАСС. «Отца фотографировали очень часто, вот только кадры эти в печати почти не появлялись», - заметил сын Владимира Семеновича - Никита Высоцкий. По его словам, публика увидит редкие, архивные фотографии. На снимках, сделанных в театре, на киносъемках, в различных житейских ситуациях, - веселый и задумчивый, всегда открытый и доброжелательный Высоцкий. Здесь также можно увидеть снимки, сделанные во время прощания с поэтом на Таганской площади 28 июля 1980 года. Они рассказывают об уникальном событии, когда в закрытой олимпийской Москве тысячи людей собрались, чтобы проводить в последний путь своего певца. Также многочисленные почитатели таланта Владимира Высоцкого пришли на его могилу на Ваганьковском кладбище столицы. Несмотря на молчание официальных лиц и на то, что Москва в дни Олимпиады превратилась буквально в закрытый город, проститься с поэтом пришли тысячи людей. Траурная процессия растянулась на 10 км. Впоследствии эти похороны были внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Большую программу ко дню памяти Высоцкого подготовили центральные каналы телевидения. НТВ так и назвал сегодняшнюю программу - «День Высоцкого» и покажет документальные ленты и знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий блистательно сыграл муровца Глеба Жеглова. «Первый канал» представит фильм «Последний поцелуй» - историю любви Владимира Высоцкого и Марины Влади. Телеканал «Культура» покажет запись программы - монолога Высоцкого от 22 января 1980 года: в студии, наедине с микрофоном, актер исполняет свои песни из фильмов, спектаклей, записанные на пластинках, и перед каждой рассказывает историю ее создания.