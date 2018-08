The Rolling Stones уходят со сцены

The Rolling Stones намерены отправиться в масштабное стадионное турне, которое станет последним в истории коллектива The Rolling Stones планируют уйти со сцены в основном из-за возраста - всем членам группы уже за 60 лет. Как сообщает Lenta.ru, в 2011 году общий возраст всех участников британского коллектива достигнет 268 лет. В настоящее время вокалисту Мику Джаггеру и гитаристу Киту Ричардсу по 66 лет, ударнику Чарли Уотсу - 69 лет, а самым молодым членом коллектива является 63-летний гитарист Ронни Вуд. Участники группы уже приступили к переговорам об организации гастролей с промоутерской компанией Live Nation. Ожидается, что прощальный тур, который будет приурочен к 50-летию существования коллектива, стартует в 2011 году и завершится в 2012 году. Примечательно, что за 50 лет The Rolling Stones прерывали гастрольную деятельность уже не раз: в 1971 году коллектив дал прощальное турне по Великобритании, но затем вновь начал выступать на родине, а в 1982 году группа сделала длительный перерыв и не выступала «вживую» до 1990 года. Группа The Rolling Stones образовалась в Лондоне в 1962 году. На счету коллектива 29 студийных альбомов, более 90 синглов, десять «живых» пластинок и около 30 компиляций. Многие композиции команды, такие как (I Can't Get No) Satisfaction и Paint it Black, признаны классикой рок-н-ролла. В 1989 году The Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2005 году получили «Грэмми» за лучший рок-альбом. В конце 2009 года журнал Billboard опубликовал рейтинг самых прибыльных турне, прошедших в период с 2000 по 2009 годы. Хит-парад возглавили The Rolling Stones, которые за отчетный период съездили в два тура - Licks Tour (2002-2003) и A Bigger Bang Tour (2005-2007). На своих гастролях британская группа заработала свыше 869 млн. долл.