Одесский кинофестиваль: показан последний фильм Полански

На Одесском кинофестивале был показан последний фильм Романа Полански Картина о безымянном писателе, который пишет мемуары за британского премьер-министра и в процессе работы обнаруживает много интересных подробностей о герое, а также о своем предшественнике, утонувшем при загадочных обстоятельствах, - это классический триллер с уклоном в детектив и без намека на комедию. Впрочем, зрители не стали возражать против таких вольностей. На единственной демонстрации «Писателя-призрака» не было ни одного свободного места, а значительная часть желающих посмотреть кино вообще не попала в зал. Меньший ажиотаж вызвал еще один специальный показ фестиваля – ленты россиянина Сергея Соловьева «2-Асса-2». Фильм, который является по совместительству продолжением культовой «Ассы», рассказом о трудных съемках другой картины Соловьева «Анна Каренина». Ее режиссер снимал 10 лет и теперь никак не может выпустить в прокат. В программе «Специальный показ» прошла демонстрация украинского альманаха «Мудаки. Арабески» - семи короткометражек, одна из которых - «Глухота» Мирослава Слабошпицкого - уже успела побывать на последнем Берлинском кинофестивале. И если отечественная картина «Пистолет Страдивари» из основного конкурса оказалась в принципе самой слабой на нынешнем фестивале, то «Мудаки. Арабески», напротив, доказали, что у украинского кино все же есть будущее. День накануне церемонии закрытия стал последним конкурсным днем фестиваля. Последним конкурсным фильмом оказалась голландская криминальная трагикомедия «Кондитер». Снятый для телеэкрана фильм рассказывает занимательную и жизнеутверждающую историю о владельце кондитерской, у которого проблемы с женой и сыном и которому грозит банкротство. Кондитер решает связаться с наркоторговцами, и это неожиданным образом решает все его проблемы. Предпоследний фестивальный день оказался самым насыщенным не только по количеству кинособытий, но по качеству вечерней музыкальной программы. На вечеринке в Otrada Beach Club в пятницу отыграл сет один из самых востребованных отечественных электронщиков Евгений Филатов, известный также как The Maneken.