Анджелина Джоли расцеловала свою фанатку

Анджелина Джоли представила в Москве свой новый фильм «Солт», в котором она играет агента ЦРУ, обвиненную в том, что она работает на русскую разведку. Джоли, которую называют самой яркой голливудской звездой, впервые представляла свой фильм в России, а увидеть Анджелину в этот вечер пришли не только ее фанаты, но и звезды российского шоу-бизнеса, включая Ксению Собчак и Екатерину Мцитуридзе, Ольгу Кабо и Лолиту Милявскую, а также многочисленных солистов герлз- и бойз-бендов. Самые ярые поклонники актрисы ждали ее под «аномально палящем» солнцем уже несколько часов. Анджелина появилась на красной ковровой дорожке перед кинотеатром «Октябрь» в ярко красном платье и некоторое время позировала фотографам, раздавала автографы поклонникам и даже расцеловала одну из своих фанаток, а затем прошла в зал, где должен был состояться показ. Перед показом фильма Джоли еще раз появилась перед публикой, поприветствовала зрителей по-русски и сказала несколько слов о своем новом фильме. Премьера фильма «Солт» прошла на фоне относительно утихшего «шпионского скандала» с российскими гражданами в США, в СМИ даже появлялась информация о том, что Джоли потребовала пригласить на премьеру его самую прославленную фигурантку, Анну Чапмен. Сам визит актрисы в столицу был тоже окутан тайнами и слухами: организаторы ее приезда не разглашали ни ее программу, ни даже время пребывания. По слухам, одним из главных требований Джоли было обеспечение ее спокойствия, так как приехала в столицу она вместе со своими четырьмя детьми. По сообщениям Lifenews, один из сотрудников отеля, в котором остановилась звезда, был уволен за попытку сфотографировать ее на мобильный телефон.