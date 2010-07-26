Вышел двойной альбом «Гражданской обороны»

Двойной концертный альбом группы «Гражданская оборона» «Апельсин. Электричество» выпущен на лейбле «Выргород» в середине июля. По словам создателей, это один из лучших концертов группы за все время существования. Он был записан 19 ноября 2006 года на многоканальный пульт в московском клубе «Апельсин», ныне уже несуществующем. Звуковая дорожка сведена и полностью подготовлена к изданию Егором Летовым и музыкантами «Гражданской обороны» еще осенью 2007 года, однако по разным причинам релиз постоянно откладывался, сообщает Intermedia. «Апельсин. Электричество», в который вошло более трех десятков песен «Гражданской обороны», представляет собой двойной диджипак. Он включает в себя также 24-страничный буклет с фотографиями и рассказом об этом концерте.