«Океан Эльзы» выпустит концертный DVD

Группа «Океан Эльзы» к концу лета выпустит клип на одну песню из нового альбома «Dolce Vira», но, как говорит их пресс-атташе Виктория Хоменко, никаких подробностей по этому поводу она пока рассказывать не может. Коллектив также собирается издать концертный DVD этой осенью, сообщает Intermedia. Сокращенную версию киевского концерта «Dolce Vita тур», который прошел 3 июня, можно будет увидеть в конце августа на украинском канале «1+1». Лето – пора фестивалей, говорит Виктория, и группа уже успела выступить на нескольких. В дальнейшие планы коллектива входит поездка на казахский фестиваль «AplleRock» 8 августа и в Одессу 12-го. Г-жа Хоменко говорит, что с начала марта коллектив провел более 50 концертов в Украине, России и Белоруссии, поэтому без «заслуженного отпуска» музыканты не останутся.