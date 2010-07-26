Ани Лорак уезжает!

«Новая волна» - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, который проводится в концертном зале «Dzintari» с 2002 года. Идея конкурса «Новая волна» принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. При этом Алла Пугачева официально является «музой» конкурса «Новая волна» и присуждает собственный приз. Ани Лорак уже который раз отправится на конкурс, чтобы пообщаться с добрыми друзьями, прогуляться по балтийскому солнечному берегу, посетить самые известные исторические места Юрмалы, и, конечно же преподнести поклонникам новые музыкальные сюрпризы. Одним из таких подарков будет песня, исполненная в дуете с российским певцом Сергеем Лазаревым, которую артисты споют на открытии конкурса. Певица обещает, что каждый её выход на сцену будет незабываемым. И неспроста, ведь над концертными платьями певицы кропотливо творят мастерицы из модного дома Stella Shakhovskaya. Все платья шьются специально для выступления певицы в Юрмале из дорогих тканей. Не пропустите всё самое интересное на конкурсе «Новая волна 2010» на ТРК Украина с 27 июля в 20:20.