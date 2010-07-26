Доктор Хаус запел

Британский актер Хью Лори подписал договор с Warner Music и планирует выпустить блюзовый альбом В записи альбома примет участие музыкант и продюсер Джо Хенри, передает Lenta.ru. Ряд песен для альбома Хью Лори написал сам. Кроме того, в записи диска примут участие приглашенные музыканты. Состав группы пока не разглашается. Пластинка Лори должна поступить в продажу ближайшей осенью. «Я знаю, что не все актеры, увлекшиеся музыкой, добиваются успеха. Надеюсь, что в моем случае никто не пострадает», - заявил Лори. Хью Лори получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дживс и Вустер» и «Доктор Хаус». Актер также снимался в полнометражных лентах («Полет Феникса», «Короли улиц») и озвучивал нарисованных на компьютере персонажей в мультфильмах («Монстры против пришельцев»).