Бритни Спирс проводит время с родителями бойфренда

Мы чуть ли не каждую неделю видим, как Бритни Спирс и Джейсон Травик вместе ходят по магазинам. Бритни, как мы знаем, есть что потратить - не зря она вошла в список знаменитостей, заработавших в прошлом году больше других. На этот раз, впрочем, маршрут Бритни несколько изменился - она встретилась с родителями Джейсона. По этому поводу она даже оделась не в привычные майку и шорты, а в подобающее случаю симпатичное платье. Коротковато, конечно, но в конце концов - лето, жара... Бритни, Джейсон и его мама и папа закупались в Санта-Барбаре. Больше всего они потратили в магазине, торгующем предметами искусства. Брит выглядела на удивление счастливой. Вероятно, она понравилась родителям Джейсона, а они - ей. Впрочем, у нее есть и другие причины для радости: недавно с нее сняли все обвинения в жестоком обращении с детьми. Напомним, что бывший телохранитель Спирс, которого та уволила, заявил, что певица обращается со своими сыновьями неподобающим образом. Но расследование социальных служб доказало обратное.