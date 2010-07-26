Итоги Одесского международного кинофестиваля

В субботу, 24 июля, завершился I Одесский международный кинофестиваль. Главного приза, статуэтки «Золотой Дюк», был удостоен российский режиссер Андрей Кавун за картину «Детям до 16…». На счету Кавуна такие кинопроекты как «Охота на пиранью» и «Кандагар». Лента «Детям до 16…» - это история жизни вчерашних школьников, которые только вступили на путь любви, разочарований, надежд и ошибок. Интересно, что эта же картина была отмечена призом зрительских симпатий. Комментируя этот факт, член жюри Сергей Трымбач отметил: «Это положительная тенденция. Мы делаем фильмы для зрителей». Вторая позиция на фестивале была отдана ленте польского производства «Колыбельная», режиссер которой – Юлиуш Макульский. Эта комедия, с нотами триллера, рассказала зрителям, как в одной деревне загадочным образом стали исчезать жители. Лента построена на неожиданных поворотах событий и парадоксальных совпадениях, которые в результате приводят к разгадке тайны. Картина была по достоинству оценена жюри, а Юлиуш Макульский был отмечен призом за лучшую режиссерскую работу. Третье место жюри отдало картине немецкого происхождения «Парикмахерша», режиссер которой – Дорис Дьорри. Это фильм о жизни матери-одиночки, которая заручившись оптимизмом и верой в светлое будущее, идет вперед, навстречу мечте. По данным oKino.ua, специальными призами жюри были награждены американская картина Дэвида Ли Миллера «Мое самоубийство» и испанская лента Даниэля и Диего Веги «Октябрь». В номинации лучшая актерская работа был награжден Яап Снайдерс за роль в комедии «Кондитер». Этот приз Яап получил и рук Грегуара Колена и Ольги Кабо. Особую награду – отреставрированную статуэтку «Золотой Дюк» - получил Юрий Мамин. Именно этот приз он получил 22 года назад за картину «Фонтан». Президент I Одесского международного кинофестиваля, Виктория Тигипко, отметила, что «получилось все, как мы задумывали, и даже еще лучше». Глава международного жюри, голландский кинорежиссер Йос Стеллинг, подчеркнул, что фестиваль был фантастическим. Классик арт-хауса выразил желание побывать и на следующем Одесском кинофестивале. Напомним, что первый Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) проходил с 16 по 24 июля. Конкурсная программа состояла из 16 картин, которые были сняты в России, Украине, Германии, Испании, Италии, США, Канаде, Японии, Австралии и других странах.