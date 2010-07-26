Филипп Киркоров похудел на 15 кило

Поп-король, замученный нервными переживаниями, вновь подсел на... ядовитые тайские таблетки для похудения. Нервная жизнь у Филиппа Киркорова. То в Интернете влипнет в матерный скандал, то заявит, что «все вокруг — жабы, и ему завидуют!» Но психованное состояние певца в последнее время объясняется просто. В скором времени Филиппа ждет важное событие — он наконец-то станет папой. Поп-король мечтает подать миру новость о своем отцовстве красиво — как его кумир, латиноамериканский певец Рики Мартин. Тот после рождения своих сыновей сделал шикарную фотосессию. На ней полуголый гей Рики то лежит на берегу океана, то держит на руках очаровательных карапузов. Мечтает о таком же и наш Киркоров. Увы, но до накачанного красавца Мартина российскому 43-летнему певцу, то и дело страдающему от излишнего веса, пока — как до неба рукой. Но ведь стремиться к прекрасному не запретишь. И Киркоров решился на отчаянный шаг. Как удалось выяснить «Тайнам звезд», на помощь Филиппу пришло старое проверенное всем шоу-бизнесом средство. Чудодейственные таблетки из Таиланда. В свое время на них «сидели» с переменным успехом все наши звезды! Пока в газетах не написали, что таблетки... ядовиты и опасны для жизни. Зато эффект какой. Вот и Филипп буквально за месяц скинул почти 15 кило. Киркоров доволен. О главном побочном эффекте от тайских препаратов — резком ожирении в течение месяца после быстрого похудения — он пока не думает. Главное — стать, как Рики Мартин. И чтоб все «жабы» завидовали.