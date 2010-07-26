Лайма Вайкуле стала совладелицей «Дзинтарс»

Стильная и загадочная Лайма Вайкуле прекрасно выглядит для своего возраста. И категорически не приемлет хирургических методов коррекции внешности. А вот в успех биохимиков верит и даже готова оплатить инновационные исследования. На недавней вечеринке друг Лаймы Вайкуле - пародист Александр Песков сообщил нам новость: «Певица приобрела долю в самой крупной косметической фабрике стран Балтии - «Дзинтарс»! Отныне продукция «от Вайкуле» поможет всему российскому шоу-бизнесу. Благодаря ей мы будем еще красивее!» В российском представительстве латвийской компании этот факт подтвердили, правда, от комментариев отказались: «Все иные подробности - коммерческая тайна!» - У меня в Риге свой салон красоты, - призналась «ЭГ» Лайма Станиславовна. - А еще я являюсь учредителем парфюмерно-косметической компании «Лайма - Люкс интернейшнл». Плюс являюсь официальным представителем японской компании «Goldwell» на территории России, стран СНГ и государств Прибалтики. Так что «Дзинтарс» - развитие моего парфюмерно-косметического бизнеса. 56-летняя звезда утверждает, что до сих пор не прибегала к услугам пластического хирурга. - Чтобы выглядеть на все сто, нужно обязательно высыпаться, пить чистую воду и есть натуральную пищу - вот мой секрет молодости, - заявляет певица. Конечно, Вайкуле не мыслит себя без косметики - обычно мейк-ап у нее занимает минимум час. С особым интересом Лайма следит за новинками косметической индустрии. Несколько лет назад, побывав на японском парфюмерном производстве, певица с особым интересом заглянула в биохимические лаборатории, где исследовались стволовые клетки. Певица рассчитывает использовать разработки своих японских друзей на «Дзинтарсе».