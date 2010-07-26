Джамала не споет на «Новой волне»

По традиции конкурса Джамала, как обладательница гран-при «Новой волны - 2009», была приглашена выступить в Юрмале в качестве специальной гости. Ее выступление должно было открывать конкурсную программу. К открытию «Новой волны» была приурочена и телевизионная премьера новой песни It’s Me Jamala, которая станет первым релизом артистки после смены команды. Несмотря на то, что все детали шоу были согласованы и утверждены с дирекцией «Новой волны», за несколько дней до выступления менеджменту певицы сообщили, что ее выступление на открытии конкурса отменено. Джамала: «Для нас это стало полнейшей неожиданностью. Мы не стремились выступать на «Новой волне» в этом году. Меня пригласили спеть, потому что такова ежегодная традиция конкурса - прошлогодний победитель должен передать эстафету очередным конкурсантам. С нами долго вели переговоры, мы утверждали песню, готовили выступление, шили костюмы… Но буквально пару дней назад моему менеджеру позвонил Александр Ревзин (режиссер-постановщик конкурса) и сообщил, что я не буду выступать. На вопрос, что послужило причиной, мы так и не услышали ответа ». Тем не менее, Джамала все-таки отправится в Юрмалу, так как ранее дала согласие выступить в качестве ведущей телевизионной версии «Новой волны - 2010» на канале «Украина».