Spice Girls снимают продолжение «Spice World»

Поп-кумиры девяностых группа Spice Girls решила снять очередной фильм. Лента под названием «Viva Forever» должна стать продолжением картины 1997 года «Spice World». В основу «Viva Forever» ляжет одноименный мюзикл, работа над которым идет в настоящее время. Продюсером картины и театрального музыкального спектакля стала Джуди Крэймер, работавшая ранее над фильмом «Мамма Миа!». Экс-участницы Spice Girls очень рассчитывают, что им удастся повторить успех аббовской «Мамма Мии!». Стоит напомнить, что в начале этого года девушки уже изъявляли желание вновь собраться вместе. Они хотели выпустить студийную пластинку и отправиться в концертный тур. Однако, пока никаких подвижек не наблюдается. Группа Spice Girls распалась в 2001 году, три года назад участницы коллектива уже собирались вместе и даже отправились в гастрольный тур, но неожиданно группа его досрочно свернула.