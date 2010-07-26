Начались репетиции мюзикла с композициями U2

В Нью-Йорке начались репетиции музыкального спектакля о Человеке-пауке. Музыка для постановки была написана участниками ирландской рок-группы U2 Боно и Эджем. Ранее планировалось, что мюзикл под названием «Spider-Man, Turn Off the Dark» будет показан зрителям уже в начале 2010 года. Однако, из-за неких финансовых осложнений премьера была перенесена на неопределенный срок. Несмотря на то, что репетиции спектакля начались, информации о дате премьеры все еще нет. Некоторые издания предположительно называют конец этого года. Роль Питера Паркера досталась музыканту Рави Карни. А музыканты U2 планируют выпустить CD с композициями к мюзиклу. Вполне возможно, что Боно и Эдж примут участие в записи некоторых песен.