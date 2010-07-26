Элтон Джон напишет музыку к «Скотному двору»

Элтон Джон станет автором музыки мюзикла по повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Автором текстов для композиций станет Ли Холл. Элтон Джона уже сотрудничал с Холлом во время работы над постановкой музыкального спектакля под названием «Билли Эллиот». В 2009 году этот мюзикл получил 10 театральных премий «Тони». По данным журналистов, Холл уже приступил к работе над мюзиклом. Он считает, что произведение Оруэлла идеально подходит для театральной постановки. По опыту работы над «Билли Эллиотом» Холл говорит, что сэр Элтон Джон пишет музыку уже на готовые стихи. По мнению создателей мюзикла «Скотный двор», работа над проектом должна занять около двух лет.