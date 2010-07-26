Участники Gorillaz покажут свои лица

Анимационная группа Gorillaz решила провести мировое турне под девизом «с открытыми лицами». Любопытен тот факт, что музыканты планируют выступления без участия голограмм и экранов. Гастрольное турне стартует в октябре этого года. За два месяца (октябрь и ноябрь) Gorillaz дадут 20 концертов в США и 10 в Европе. С декабря начнется «летняя» часть тура по Австралии и Новой Зеландии. В связи с подготовкой к мировым гастролям, группа отменила ранее запланированные концерты в Великобритании и несколько выступлений в Европе. Пока неизвестно, в каком составе будут гастролировать Gorillaz. Однако, ранее создатель проекта Дэймон Албарн говорил о том, что попробует привлечь к гастролям всех музыкантов, которые участвовали в записи последнего альбома группы «Plastic Beach» (2010).