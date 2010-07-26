Концерт «Дискотека 80-х» станет трехмерным

Несмотря на то, что в прошлом году организаторы концерта «Дискотека 80-х» говорили о том, что эта формация уже изжила себя, и концерты под этой вывеской проводиться уже не будут, поклонники диско прошлого века все-таки смогут в очередной раз посетить это мероприятие буквально через пару месяцев. Однако, грядущий концерт будет изобиловать различными новшествами. Организаторы музыкального фестиваля обещают показать зрителям шоу с использованием 3D-технологий. Уже сейчас разработана уникальная сценография с использованием трехмерных изображений. Каждому посетителю концерта будут выдаваться очки трехмерного изображения. Планируется также создание видеоверсии в формате 3D. Организаторы утверждают, что аналогов шоу, которое пройдет в СК «Олимпийский» больше нет. «Мы интегрируем технологию 3D в сочетание спецэффектов, звуковых эффектов и экранных программ, и зрители будут наблюдать через призму специальных очков отдельный элемент сценографии, которого фактически-то и нет! Наша идея под названием «Дискотека 80-х 3D» оказалась новаторской, так как в мире никто ничего подобного пока не делал. Фактически это мини-революция в шоу», - говорят продюсеры «Дискотеки 80-х».