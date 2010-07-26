Джек Воробей записал видеообращение к потенциальным коллегам

В интернете появился первый трейлер «Пиратов Карибского моря: На странных берегах». Трейлер представляет собой видеообращение капитана Джека Воробья к потенциальным участникам путешествия к фонтану молодости. Карту с указанием места расположения фонтана капитан украл у Барбоссы в конце третьей части «Пиратов». Никаких дополнительных деталей сюжета новой картины не сообщается. Действие нового фильма строится вокруг встречи Джека Воробья со своей бывшей подругой в исполнении Пенелопы Крус, заманивающей главного героя на борт судна «Месть королевы Анны», капитаном которого является Черная Борода. Съемки фильма, выход которого запланирован на 2011 год, уже начались. Недавно в интернет попали первые кадры со съемок, где Джонни Депп предстает в виде Джека Воробья. Посмотреть их можно тут и тут. Сценарий для нового фильма написали те же люди - Тед Эллиот и Терри Россио, - которые сочинили сюжеты предыдущих трех частей. Режиссером картины выступает Роб Маршалл, а продюсером - Джерри Брукхаймер. Первые три части «Пиратов Карибского моря» вышли на экраны в 2003, 2006 и 2007 годах соответственно. Суммарные кассовые всех фильмов превысили сумму в 2,6 миллиарда долларов. При этом второй фильм, «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», преодолел границу в один миллиард долларов.