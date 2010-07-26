Звезда сериала «Маргоша» показала нового друга

29-летняя Мария Берсенева вывела своего избранника на пляжную вечеринку СТС в Серебряном бору. Одна из самых утонченных актрис российского кино Мария Берсенева вывела в свет своего нового спутника. В компании мужчины в самом расцвете сил, занявшем место в ее сердце после расставания с женихом, звезда сериала «Маргоша» появилась на пляжной вечеринке телеканала СТС, прошедшей в Серебряном бору. Во время обзорной прогулки на катере по Москве-реке влюбленные, обнявшись, мило ворковали и не скрывали обоюдной симпатии друг к другу. Несмотря на то что Мария в этот день приехала на пляж абсолютно не подготовленной - без купальника и пляжных принадлежностей, это не помешало ей залезть в воду прямо в «том что есть» на глазах у изумленных посетителей пляжа. - Я люблю лето, солнце, люблю зажигать! Как, например, сегодня. Ведь то, что вы пришли на пляж без купальника, еще не значит, что вам нельзя купаться, - поделилась с Life News Мария, выжимая мокрую футболку. В воскресенье днем звезды СТС не давали скучать ни себе, ни другим. Соревнования по волейболу между командами актеров, журналистов и посетителей пляжа закончились безоговорочной победой знаменитостей. «Папины дочки», в отличие от «кремлевских курсантов», за состязаниями наблюдали со зрительских трибун. Ведь наряды, в которых они пришли на вечеринку, скорее подошли бы для светской тусовки, чем для пляжа. Зато девушки с удовольствием общались с собравшимися, раздавали автографы и фотографировались. Невыносимая жара в +37 градусов осушила пляжный бар за считаные минуты. Сначала гостей угощали мохито и лимонадом, а потом всех желающих до отвала кормили мороженым.