Деми Мур и Джерард Батлер спели дуэтом песню AC/DC

Для посетителей караоке-бара в Детройте это было сюрпризом - увидеть двух звезд, поющих вместе композицию AC/DC. Посетители бара наслаждались напитками и развлекались пением песен в тот момент, когда в бар вошли три знаменитости: Деми Мур, Джерард Батлер и Мишель Монаган. У звездной троицы был свободный от съемок день, хотя работают они над разными фильмами, поэтому они зашли в караоке-бар, решили обрадовать посетителей выступлением и вскоре забрались на сцену. Знаменитости порадовали публику хитами All night long группы AC/DC и All i wanna do Шерил Кроу. Джерард даже изображал фаната и снимал Деми и Мишель на телефон, пока они пели. Деми и Джерард подружились, когда вместе прилетели на благотворительное мероприятие на остров Гаити. Они провели неделю вместе с таким артистами, как Бен Стиллер, Шон Пэнн, помогая строить школы и оказывать медицинскую помощь детям, пострадавшим от землетрясения.