Зибров впервые после ранения вышел на сцену

На вечере памяти Владимира Высоцкого актер, которому хулиганы выстрелили в глаз, исполнил песню «Звезда». Питерский актер, потерявший глаз несколько месяцев назад, вышел на большую сцену в качестве певца. В концерте памяти Владимира Высоцкого его пригласил поучаствовать один из организаторов, давний друг и коллега Андрей Ургант. Зибров несколько смущался перед своим дебютом, ему предстояло выступить без очков перед огромным количеством зрителей и спеть одну из самых сложных песен Владимира Семеновича. - Я пел еще в институте. Но к этому выступлению готовился почти месяц, - рассказал Зибров после выступления. - «Звезда» кажется мне самой символичной песней. Длиной в жизнь... Некоторые строки из песни перекликаются с судьбой самого Зиброва. Возможно поэтому зрители приняли его выступление очень тепло. Напомним, Андрей Зибров был ранен в Петроградском районе Петербурга 24 апреля, когда пытался защитить люимую жену Анну от двух хулиганов. Один из них выстрелил Зиброву в голову. Спасти правый глаз, в который попала пуля, врачам так и не удалось. Для того чтобы артист смог вновь приступить к работе, его лечением занимались лучшие медики - было проведено две операции. Вместо потерянного глаза доктора установили Андрею имплантат. Преступники были задержаны, в ближайшее время виновные предстанут перед судом.