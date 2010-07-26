Витас открывает доступ к эксклюзивным материалам

В конце июля на You Tube открыт официальный канал «Витас». Для миллионов почитателей таланта певца во всем мире будет открыт доступ к огромному количеству концертных записей, сделанных в разное время, в том числе и эксклюзивные материалы, снятые во время мировых туров 2006 - 2009 годов, ТВ репортажи из разных стран мира, где гастролировал музыкант, закулисные видеоматериалы и видео работы, сделанные фанами артиста. Более того, на этом канале будут представлены наиболее интересные фрагменты сольных концертов из программ «Витас в Кремле» 2001 год, «Песни моей мамы» 2003 год, «Возвращение домой» 2006 год, «Бессонная ночь» 2009 год и фрагменты, ранее никогда не попадавшие в ТВ и DVD версии этих программ. В ближайшее время администрация официального сайта Витаса готовит к запуску собственное радио V, которое даст возможность любителям творчества артиста активно общаться друг с другом и быть в курсе оперативных событий. Официальный канал «Витас» на You Tube.