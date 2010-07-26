Мела Гибсона погубила не Оксана Григорьева, а её сестра

Источником скандальных аудиозаписей, из которых следует, что голливудский актер Мел Гибсон бил свою русскую сожительницу Оксану Григорьеву и ее ребенка, а также оскорблял ее, могла стать ее младшая сестра Наталья, пишет NEWSru.com со ссылкой на британскую газету The Daily Mail. После того как публика ознакомилась со стилем общения Гибсона в домашней обстановке, он решил воссоединиться со своей бывшей женой, распродать имущество в США и уехать на родину в Австралию, хотя и отрицал подлинность записей. Оксана Григорьева также вернулась на родину и в Москве обратилась к психологу. Следственные органы, однако, намерены допросить Оксану Григорьеву, чтобы выяснить, причастна ли она к распространению шести скандальных записей, обнародованных сайтом Radaronline.com. Судья, который ведет процесс об опеке над восьмимесячной дочерью Гибсона и Григорьевой, распорядился опечатать носители, содержащие аудиозаписи. «Я подозреваю, что если власти обратят внимание на сестру, они обнаружат материальные свидетельства того, что она вела запись, либо ее следы на сайте Radaronline.com», - сообщил близкий к расследованию источник. Другой источник рассказал, что сестра Оксаны была замечена в попытках продажи записей другим СМИ, прежде чем остановилась на Radaronline. Дело в том, что она просила плату вперед, до прослушивания записей, а журналы этих условий не приняли. Оксана отрицает свою причастность к утечкам, но адвокаты Гибсона говорят, что их допустил, очевидно, источник, связанный с делом. Напомним, одна из аудиозаписей уличает Гибсона в том, что он позволяет себе расистские высказывания и угрожает Оксане убийством. Источники в Голливуде заверяют, что обнародованная информация подорвала карьеру Гибсона. Но его адвокаты утверждают, что все это - кампания с целью добиться больших отступных. По их версии, Оксана посылала Гибсону SMS и электронные письма, которые гласят, что она записывала его вспышки гнева за то, что он нарушил соглашение, по которому она должна была получить около 15 млн долларов.