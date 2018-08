Linkin Park огласили детали нового альбома

Американские рокеры из Калифорнии Linkin Park готовы представить свой новый альбом. Диск «A Thousand Suns» поступит в продажу 14 сентября. В него войдет пятнадцать композиций. Первым синглом станет песня под названием «The Catalyst». Треклист и обложка «A Thousand Suns» выглядят так: 1. The Requiem 2. The Radiance 3. Burning In The Skies 4. Empty Spaces 5. When They Come For Me 6. Robot Boy 7. Jornada Del Muerto 8. Waiting For The End 9. Blackout 10. Wretches And Kings 11. Wisdom, Justice, And Love 12. Iridescent 13. Fallout 14. The Catalyst 15. The Messenger На официальном сайте LP начался предзаказ альбома. Доступны несколько форматов релиза. В стандартное издание, кроме самого альбома, войдет также DVD-диск с документальным фильмом о том, как создавалась новая студийная работа Linkin Park. Стоимость комплекта — $24.99. Специальный бокс-сет «Deluxe Fan Edition» содержит две виниловые двенадцатидюймовые пластинки, слипкейс с альбомом и DVD с документальным фильмом о создании альбома, а также книгу в твердом переплете с эксклюзивными иллюстрациями. Цена комплекта — $99.99. Все, кто оформит заказ на один из этих комплектов на сайте группы, получит mp3-версию альбома «A Thousand Suns», сингл «The Catalyst», доступ к прослушиванию фрагментов песен за несколько недель до их релиза, а заодно и возможность первыми заказать билеты на концерты предстоящего тура группы. Кроме того, рок-секстет выпускает фирменную дека-доску для скейтборда c автографами участников команды и футболку, оформленную в стиле обложки нового альбома. Напомним, что музыканты продолжают конкурс «Linkin Park, Featuring You», в рамках которого любой желающий может скачать фрагменты трека «The Catalyst» и с их помощью сделать ремикс, мэшап или новую песню. В начале октября Linkin Park отправятся в концертное турне в поддержку диска «A Thousand Suns». Гастроли начнутся 7 октября концертом в Буэнос-Айресе, Аргентина. Во время предыдущих туров украинские промоутеры уже вели переговоры о возможности концерта LP в Киеве. Кто знает, быть может на этот раз мечта украинских фанов сбудется и группа посетит наши края. «A Thousand Suns» станет четвертым альбомом в студийной дискографии группы. Дебютник «Hybrid Theory» парни выпустили десять лет назад — в 2000 году. Второй альбом «Meteora» группа представила в 2003 году, а третью полноформатную работу «Minutes to Midnight» — в 2007 году. Общий тираж проданных альбомов группы составляет более 50 миллионов копий.