Джордж Клуни женится на модели

Голливудский актер Джордж Клуни (George Clooney) женится на своей давней возлюбленной, итальянской модели Элизабетте Каналис (Elisabetta Canalis). По слухам, торжественная свадебная церемония состоится на следующей неделе в Италии. Источники утверждают, что итальянский особняк актера начали подготавливать к торжеству еще в прошлом месяце, а вчера туда прибыла целая команда организаторов свадеб. Представители Клуни отказываются комментировать слухи о предстоящей свадьбе. Напомним, что голливудский сердцеед Джордж Клуни и красавица-модель Элизабетта Каналис встречаются больше года.